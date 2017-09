Cozman së fundmi është i zënë me projektin e ri të tij.

Por, ai po ashtu do të performojë jashtë vendit, gjegjësisht në Lausanne të Zvicrës.

Bashkë me të do të performojë edhe Robert Berisha, vëllai i Patrisit, i cili është në lidhje me Tunën dhe kë një fëmijë.

Lidhja e Tunës dhe Patrisit erdhi pak kohë pasi këngëtarja ishte ndarë nga reperi i Babastars, në mesin e shumë polemikave mes tyre të cilat u shfaqën në media.