Cuculi: Besoj se Kupën do ta kthejmë sërish në Tetovë

Kapiteni Ardian Cuculi ka reflektuar optimizëm në press konferencën zyrtare para finales së Kupës të mërkurën në orën 17:00 kundër Pelisterit në Strumicë.

“Takohen dy ekipe kualitative, pres ndeshje interesante në finale. Në ndeshje të këtilla nuk fiton gjithmonë më i miri, por ai që këtë e tregon në fushë. Besoj se ne do jemi në nivel dhe do të tregojmë lojën e pritur. Apeloj deri te tifozët për mbështetje korrekte, të na përkrahin ashtu si ata dinë dhe besoj se Kupën do ta kthejmë sërish në Tetovë“, deklaroi Ardian Cuculi.

Kujtojmë se, Shkëndija siguroi kualifikim në finale të Kupës pasi në gjysmëfinale eliminoi Vardarin me rezultat të përgjithshëm 3:2, ndërsa në rrugën drejt finales pa asnjë gol të pranuar u eliminuan Shkupi, Rabotniçki dhe Golemo Konjari.