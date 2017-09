Çudit Osman Dembele, i kërkon fanellën Mesit pas ndeshjes me Juventusin

Zakonisht, Lionel Mesi e shkëmben fanellën e tij me numrin 10 me kundërshtarët, që janë të shumtë në radhë për të trashëguar një kujtim nga ndeshja me argjentinasit. Por, sipas shtypit spanjoll, atij nuk i është afruar një kundërshtar për t’i kërkuar bluzën, por shoku i tij i ri i skuadrës, Osman Dembele.

Sipas gazetarit Migel Riko të “COPE”, sulmuesi francez i ka kërkuar Mesit fanellën e tij pas përfundimit të ndeshjes kundër Juventusit. Sipas informacioneve të tij, ish-talenti i Dortmundit e donte fanellën e shokut të skuadrës si një kujtim për debutimin e tij nga minuta e parë të shtunën.

Dembele është një admirues i “Pleshtit” dhe, të martën në mbrëmje, ai mori një leksion të shkëlqyer nga sulmuesi, i cili shënoi dy herë.