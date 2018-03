Çun Lajçi mallkon ata që falën tokën e Kosovës, i quan “kopila”! (Video)

Aktori i mirënjohur Çun Lajçi ka një porosi për ata që e votuan demarkacionin, me të cilin Kosova ia fali 8 mijë e 200 hektarë tokë Malit të Zi. Aktori Lajçi nuk ka ngurruar të mallkojë përkrahësit e demarkacionit, por ka përdorë edhe fjalë të ashpra duke i quajtur “kopila”.

Paraqitjen emocionale e aktorit Lajçi lidhur me demarkacionin mund ta përcillni në videon më poshtë:



(VETËM PËR DEPUTETËT)

Se mbaj kot mbi ball qefinin

Mos lasht Zoti pa t’marrua

Ty që lunë gurt e kufinit

Qysh po don me m’largua

Prej Çakorrit e Qafës Diellit.

*

Çelë Shabani m’ka kallxua

Guri ngulun ku asht kanë

Halil Turku me pushkë n’faqe

E ka ruejt, tue kullotë gjanë

**

Ti po don me i kallxu’ plakut

Gur kufini ku asht kanë,

Pak po të duket Plavë Guci

Karadakut që ja ke lanë.

***

Zoti Ty të past marrua

Që ma luen përditë kufinin

Nuk ta la pa m’i k’putë duert

Se mbaj kot mbi ball qefinin.

****

Pra unë sot p’e lidhi shallin

E koburet po i fus në brez

Pip n’kamë me Demë Isufin

N’Qafë t’Çakorrit po ju pres!/