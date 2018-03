Daci po shkëlqen në Turqi, i shënoi gol gjigantit Galatasaray!

Sulmuesi i talentuar nga Shkupi, Erdon Daci po vazhdon të kalojë momente mbresëlënëse tek skuadra e Konyaspor U21, pasi ka arritur të shënoj një gol të ri, duke arritur kuotën e 7 golave në gjashtë ndeshje të luajtura, shkruan gazeta Lajm.

Daci është bërë “vrasës” i portierëve kundërshtarë në Turqi, edhe pse skuadra e tij humbi me rezultat 4-1 nga Galatasaray U21.

Pas përfundimit të ndeshjes, Daci ka marrë lëvdata nga trajneri kundërshtar i Galatasarayit.

Këta të fundit janë interesuar për të, pasi në vazhdimësi po shënon gola.

Madje, ata kanë pyetur edhe për kontratën që ka Daci me Konyaspor. Mbetët të shihet se çfarë do të ndodh me Dacin në muajt në vazhdim. /lajm