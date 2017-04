Daçiq: Arrestimi i Musliut, nuk do të ishte veprim i mençur

Gazetat më të zëshme në Serbi: “Blic”, “Kurir” dhe “Alo”, në numrat e tyre festiv, para 1 Majit, kanë publikuar deklaratën e Ministrit të Punëve të Jashtme, Ivica Daçiq, me vlerësimin se “shteti mund ta arrestoj Jonuz Musliun, për shkak kërcënimeve të tij, por kjo nuk do të ishte e mençur, ngase do të shkaktonte dëme të tjera!”.

“Për atë që thotë Musliu, në çdo vend të botës, do të merrte ftesë nga prokuroria”, thotë i zemëruar Ministri Daçiq.

– Por, Kryeministri (Aleksandër Vuçiq), vazhdimisht thekson se duhet të jemi të vëmendshëm për të mos shkaktuar dëme shtesë, apo nga Musliu – flijim, kjo është arsyeja e vetme pse nuk ndodh kjo. Ky nuk është një reflektim i dobësisë sonë, por një fuqi dhe maturi për të kontrolluar situatën – thotë ministri Daçiq.

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Luginë të Preshevës, Jonuz Musliu, pat thënë para tre ditësh se territori i Luginës së Preshevës “kërkon çlirim”, dhe se kryetari i tij, nuk është Aleksandër Vuçiq, por Edi Rama.

Ajo, që më shumë i acaroi dhe i nxiti zyrtarët e Serbisë të reagojnë fuqishëm ndaj Jonuz Musliut, prijësit nacional të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, ishte deklarata e tij rreth idesë për bashkimin kombëtar se “serbët duhet të jenë mirënjohës, që nuk po e kërkojmë edhe Nishin!”.