Daçiq: Edhe Serbia mund të ndryshojë qëndrimin lidhur me emrin e Maqedonisë

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Da¬çiq ka thënë se Serbia mund të ndryshoj qëndrimin e saj në lidhje me çështjen e emrit të Maqedonisë, nëse Shkupi ndryshon qëndrimin në lidhje me votimin për anëtarësimin e Kosovës në UNESKO.

“Nëse Maqedonia me të vërtet voton për pranimin e Kosovës në UNESKO, edhe pse është e vetëdijshme se kjo e dëmton Serbinë dhe popullin serb, presidentit Vuçiq do t’i propozoj, që në lidhje me emrin me të cilin e njohim Maqedonisë, po ashtu, si ata rreth Kosovës në UNESKO edhe ne ta kemi parasysh pozitën e Bashkimit Evropianë. Kjo në mënyrë direkte do të ndikojë mbi marrëdhëniet e tona fqinjësore”, ka theksuar Daçiq.

Në një deklaratë për Tanjug, transmeton SHENJA, Da¬çiq ka theksuar se Zaev, përpos me deklaratat publike se do të votojnë të përmbajtur, një gjë të tillë ia ka thënë edhe kryeministres Ana Bërnabiq në Trieste.

Ndryshimi i këtij qëndrimi, sipas tij do të ndikoj në mënyrë direkte mbi marrëdhëniet fqinjësore.