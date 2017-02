Daçiq: Me Maqedoninë sillemi ashtu siç ajo sillet me ne (Video)

Daçiq nuk kërkon falje për “çështjen e emrit”

“Sillemi me Maqedoninë, sikur sillen ata me ne”

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq hedh poshtë mundësinë e kërkim faljes për Maqedoninë, pas polemikave me Shkupin zyrtar rreth njohjes së emrit kushtetues të Maqedonisë.

Daçiq ka thënë madje se serbët “janë budalla” pse e njohën “Republikën e Maqedonisë” dhe ngatërruan raportet me Greqinë, kurse Shkupi zyrtar i shkon për shtati tërë kohën Kosovës, për të cilën Serbia ka pretendime territoriale!

“Sic e dini, ne [v.j. Serbia] e kemi njohur atë, sipas emërtimit, Republika e Maqedonisë. Ndërsa a ishte Maqedonia, korrekte në raport me ne, kjo është çështje e raporteve tona bilaterale. Edhe unë qartë e kam thënë, isha konkret dhe i qartë: do të sillemi me Maqedoninë, ashtu siç sillet Maqedonia me ne“, tha Daçiq për TV21.

Polemikat mes Beogradit dhe Shkupit zyrtar, janë ngjall pas votës që Maqedonia e dha pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO.

Ministri i Jashtëm i Serbisë ka thënë më 2 janar se Beogradi nuk do t’ia bëntë këtë gjë Shkupit, në një kontest ndërkombëtar, por do t’ia mbante anën.

Të enjten ndërkaq, Daçiq tha për TV21 se raportet e Serbisë me Maqedoninë janë miqësore, dhe se shteti serb sillet “si mik” në raport me Maqedoninë.

I pyetur nëse mendon se i ka borxh opinionit në Maqedoni t’i kërkoj falje për komentet e tij rreth çështjes së emrit, Daçiq jep përgjigje të përgjithësuar, dhe i ikën pyetjes.

TV21: A mendoni se duhet t’i kërkoni falje Maqedonisë për atë deklaratën që dhatë, për çështjen e emrit?

Ivica Daçiq: T’ju them dicka. raportet tona, janë miqësore nga të dyja anët. Ne jemi sjell si miq në raport me Maqedoninë. Sic e dini, ne [v.j. Serbia] e kemi njohur atë, sipas emërtimit, Republika e Maqedonisë.

Ndërsa a ishte Maqedonia, korrekte në raport me ne, kjo është çështje e raporteve tona bilaterale. Edhe unë qartë e kam thënë, isha konkret dhe i qartë: do të sillemi me Maqedoninë, ashtu siç sillet Maqedonia me ne.