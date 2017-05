inistri për punë të jashtme të Serbisë Ivica Daçiq ka thënë se Zoran Zaev me deklaratat e tij i rrënon marrëdhëniet mes Beogradit dhe Shkupit. Ai ka shtuar se Serbia nuk përzihet në punët e brendshme të asnjë shteti por dëshiron që të ketë marrëdhënie të mira me fqinjët, por deklaratat e Zaevit janë me tone të kundërta, ka shtuar Daçiq.

Alsat-M