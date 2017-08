Dafina Rexhepi do t’ju çmendë me fotot e fundit

Në vitin 2012 depërtoi fuqishëm në tregun muzikor shqiptar me hite si ‘Ti mi thej kufijtë’ dhe ‘Delicious’ që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot.

Por befasishëm, këngëtarja Dafina Rexhepi u ‘zhduk’ nga skena muzikore për rreth katër vite.

Ndryshe prej shumë emrave që ‘zhduken’ shkaku që smunt të ‘godasin’ me një hit, largimi i Dafinës nga bota e shoubizit shqiptar u bë me vetëm me vendim të saj.

Por sidoqoftë ajo u rikthye prap për fansat e saj, duke publikuar këngën ‘Boi’, e cila u pëlqye mjaftë shumë, shkruan Gazeta Express.

Bukuroshja, së fundmi në rrjetin social ‘Instagram’, ka publikaur disa foto ku po duket për mrekulli.

Për më shumë shikoni këto fotografi.