Dafina Zeqiri ndahet nga i dashuri për French Monana-n? Kjo FOTO tregon të vërtetën

Dafina Zeqiri është ndër këngëtaret më të dashura për publikun shqiptar dhe prej një viti ajo po synon edhe tregun ndërkombëtar.

E nisi me “Four Seasons” ku si imazh ishte marokeni, French Montana. Dyshja dukeshin shumë të afërt në këtë klip por të gjithë menduam se janë vetëm miq dhe asgjë tjetër.

Por më pas disa detaje na bënë të dyshojmë se ata mund të ishin pak me shumë se miq, nje mbremje ata ishin në Marok dhe ajo që bëri përshtypje ishte se edhe Dafina ishte në makinë me të. Më pas ajo postoi edhe një foto ku shihej e mbuluar me shami dhe mbi foto shkruan: “Grua Marokene”.

Postim ky ku na bëri të dyshonim akoma më shumë pasi kohët e fundit nuk e kemi parë në asnjë foto me Jozen.

Por tashmë çdo gjë është mëse e qartë në foton më poshtë siguruar nga intv.al, pasi në të shihet Dafina me një fanse në Prishtinë dhe përkrah tyre ndodhet Joze, i dashuri i këngëtares. Kjo tregon se çifti vazhdon me po të njejtin pasion dhe dashuri, saqë Joze ka shoqëruar të dashurën e tij në koncertet e saj në trevat shqiptare./intv.al/