Dalin në ankand sendet e Patrick Swayze, mes tyre xhaketa e lëkurës që veshi në ‘Dirty Dancing’

Shtëpia e ankandit Julien do të nxjerrë në ankand në 28-29 prill në Los Angeles, disa nga sendet personale të aktorit të famshmëm Patrick Swayze.

Swayze, shumë i dashur nga fansat dhe i kujtuar nga Hollivudi, shpesh përmendet si një frymëzim dhe një kombinim i rrallë dhe i bukur i maskilitetit, hirit dhe zemrës së butë, thuhet në njoftimin për shtyp të shtëpisë së ankandeve Julien.

I nominuar tre herë për çmimin Golden Globe, Patrick Swayze vdiq në vitin 2009. Ai u bë i famshëm në vitin 1987, kur interpretoi instruktorin e kërcimit Johnny Castle, në filmin “Dirty Dancing”.

Aktori, balerini dhe këngëtari u martua me dashurinë e jetës së tij, Lisa Niemi, të cilën e takoi kur ishte vetëm 16 vjeç. Së bashku ata do të bëheshin një nga çiftet më të respektuara dhe më të admiruara të Hollivudit. Çështja tjetër e dashurisë e Swayze ishte vallëzimi që ai mori deri në klasën e parë. Kjo më vonë do ta çonte në Nju Jork, ku ai do të stërvitej me kompanitë e baletit të Harkness dhe Joffrey dhe shumë shpejt u punësua si balerin kryesor me Elliot Feld Ballet Company.

Swayze debutoi në Broadway në Goodtime Charley në 1975 dhe më vonë u shfaq në West Side Story dhe si Danny Zuko në muzikalin “Grease”. Kjo do ta çonte në Hollywood, ku ai bëri debutimin e tij në filmin Skatetoën, U.S.A. (1979). Në vitin 1983, Francis Ford Coppola e zgjodhi atë për të interpretuar në The Outsiders. [patrick-swayze-ghost-shirt]

Ylli i tij vazhdoi të ngrihet ndërsa ai interpretoi në filma të tjerë si Road House, Next of Kin, Point Break, City of Joy dhe ëong Foo Në vitin 1990 Patrick Sëayze luajti së bashku me Demi Moore dhe ëhoopi Goldberg në filmin romantik Ghost.

Filmi fitonte mbi 200 milionë dollarë dhe Sëayze fitoi një nominim Golden Globe, një nga tre që ai do të merrte gjatë gjithë karrierës së tij. Ai ishte gjithashtu një këngëtar hiti i të cilit “She ‘s like a Wind”, u rendit në krye të kalsifikimeve për shumë kohë.

Fansat nuk do të harrojnë kurrë se Swayze u shpall “Njeriu më i bukur” nga revista People në 1991.

Sendet që do të dalin në ankand i përkasin jetës dhe karrierës së tij, si xhaketa e lëkurës që Patrick Swayze veshi në filmin Dirty Dancing, Këmishën dhe këpucët e veshura në filmin Ghost, Çertifikata e nominimit të Patrick Sëayze për Golden Globe, etj./ATSH