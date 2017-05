Daniele De Rossi rinovon kontratën me Romën

Klubi kryeqytetas i Romës, përmes një njoftimi për shtyp, shpreh kënaqësinë që Daniele De Rossi ka rinovuar kontratën e tij deri më 30 qershor 2019. Mesfushori i datëlindjes 1983 ka luajtur të dielën e kaluar ndeshjen e 561-të me fanellën verdhekuqe, me të cilën ka shënuar 59 gola. Me këtë deklaratë, Roma ka konfirmuar kapitenin edhe për të ardhmen.

“Ne kemi nënshkruar sot, por ka disa ditë që e kishim bërë gati marrëveshjen. Të dielën nuk desha ta përmend këtë fakt, sepse ishte dita e Tottit. Gjithçka ishte gati, por vendosa ta formalizoj rinovimin pak më vonë”, – sqaroi numri 16 i kryeqytetasve, i cili është gati të përjetojë edhe dy vite si kapiten i Romës.