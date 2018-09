Dani:Vëllazërimi i gatshëm për ndeshjen e vështirë në Shkup

Vëllazërimin e Kërcovës e pret ndeshje e vështirë, të shtunën, ora 15:30 minuta, kundër Skopje-s në lagjën Autokomandë.

Fubollisti Mërgim Dani është optimist i madh se nga ky udhëtim do të kthehen me rezultat pozitiv.

Ai ka thënë se i pret ndeshje e zorshme, por premton se do të japin maksimumin në fushën e lojës.

“Pas fitoreve që patëm në dy ndeshjet e fundit me Teteksin dhe Korabin, tash jemi fokusuar tek ndeshja e ardhshme me Skopjen. Ky takim do të jetë një sfidë më e vështirë, pasi do të luajmë në fushë mysafire dhe ndaj një kundërshtari të papërshtatshëm. Duhet të jemi të përqendruar në aspektin psikologjik për të dhënë më të mirën tonë dhe besoj se do t’ia arrimë qëllimit. Kemi punuar intensivisht dhe për një gjë jam i sigurt se ne do të japim mbi 100 përqindshin tonë në fushën e gjelbër që të kthehemi me rezultat pozitiv. Besoj në bashkë lojtatët e mi dhe në stafin teknik”, tha Mërgim Dani.

Ndeshja Skopje-Vëllazërimi do të luhet në kuadrin e javës së pestë të ligës së dytë të Maqedonisë në futboll.

