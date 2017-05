DAP dhe policia financiare do ta hetojnë MPM-në

Policia financiare dhe DAP do të hetojnë funksionimin e MPM-së, pasi gazetarët e shkarkuar nga Vest, Utrinski dhe Tea Moderne dje kërkuan që këto institucione të reagojnë mbi thashethemet dhe të kontrollojnë të gjitha transaksionet financiare.

‘DAP është njohur me kërkesat e gazetarëve të MPM, veçanërisht ankesa ka arritur në adresë të DAP-it, ku në lidhje me këtë rast do të shqyrtohet kërkesa. Si në të gjitha rastet e akuzave ose ankesa, DAP do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë e tyre, ose në fund të fundit do të jenë të informuar autoritetet për veprim’, kumtuan nga DAP.

Gazetarët kërkuan që edhe Prokurori Publik, Marko Zvrlevski, të hapë hetim për funksionimin e firmës MPM.