DASH: SHBA mbështet integritetin territorial të Maqedonisë

Departamenti Amerikan i Shtetit ka qetësuar Maqedoninë, lidhur me deklaratat e kongresmenit amerikan Dana Rohrabacher gjatë një interviste dhënë për Vizion Plus.

Ligjvënësi ishte shprehur se Maqedonia duhet te ndahet, çka solli edhe reagimin e Ministrisë se Jashtme maqedonase, qe kërkoi një sqarim te qëndrimit te DASH. Një zyrtar i këtij departamenti tha për Zërin e Amerikës se politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Maqedonisë nuk ka ndryshuar.

“Shtetet e Bashkuara njohin dhe mbështesin sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Republikës së Maqedonisë. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar”, theksoi ai. Ndërkohë në një reagim të Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë lidhur thuhet se “Situata në Ballkan, në mënyrë tradicionale është në fokusin e deklaratave të shumta për opinionin. Bullgaria ka politikë parimore dhe konsistente për integrimin evropian dhe euroatlantik të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor”

Kongresmeni Rohrabacher kishte sugjeruar qe shqiptarët që jetojnë ne Maqedoni duhet t’i bashkohen Kosovës, pasi kurrë nuk do të mund të shkojnë mirë me maqedonasit. Për sa i përket pjesës tjetër te Maqedonisë, propozimi i tij ishte qe të bëhet pjesë e Bullgarisë apo e çdo vendi tjetër, me të cilin pretendon të ketë lidhje.