De Biasi sherr me Mavrajn, mbrojtësi rrezikon të mos thirret më

Marrëdhëniet mes trajenrit të kombëtares sonë De Biasi dhe mbrojtësi të Hamburgut, Mërgim Mavraj duket se janë krisur.

Trajneri Italian ka gjetur një fajtor dhe ai nuk është portieri Etrit Berisha, që doli me të kuq pas një gjesti antisportiv ndaj Zahavit, ashtu sikurse edhe Berat Gjimshiti, i cili shkaktoi penalltinë në golin e parë izraelit, duke u përjashtuar nga arbitri i ndeshjes. Gishti i De Biazit është drejtuar te Mërgim Mavraj, shkruan “Sport Ekspres”.

Në ndeshjen me Izraelin De Biazi ka pasur rezerva për lojën e qendërmbrojtësi dhe ka menduar edhe ta zëvendësojë, ndërkohë që edhe shiriti i kapitenit është një çështje që Mavraj nuk e ka pritur mirë.

Federata Shqiptare e Futbollit, ditën e djeshme, nxori njoftimin për agjendën e trajnerit De Biazi, që do të niste një udhëtim nëpër Europë, duke filluar nga Hamburgu, për sfidën ndaj Leverkusenit, javën e ardhshme, por motivi është i qartë tashmë: trajneri kuqezi do të takohet kokë më kokë me mbrojtësin nga Istogu për të kuptuar dëshirën e tij për të ardhmen.

De Biazi nuk dëshiron hatërmbetje sa i përket shiritit, ndërsa disa miqve të tij u ka rrëfyer se ekziston mundësia që, nëse kjo çështje nuk zgjidhet, Mavraj të mos thërritet në kombëtare sa të jetë italiani në stol , transmeton Shqiperiaime