Debat publik me temë “Mbështetje gjatë zbatimit të politikave sociale, masave dhe buxhetit për familjet me një prind” u mbajt sot në Komisionin Kuvendor për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat.

Në seancë fjalim mbajti edhe kryetari i organizatës, Doroti Paçkova, kryetarja e Komisionit për mundësi të barabarta midis grave dhe burrave, Daniela Rangellova, koordinatorja e klubit të përfaqësuesve, Gjylymsere Kasapi dhe përfaqësuesja e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Sofja Spasovska.

Aktivistët dhe ekspertët nga “Një mundet” kërkuan buxhet për menaxhimin e shërbimeve sociale nëpër qendërat resore dedikuar për prindër të vetëushqyer dhe fëmijët nga familjet me një prind, i cili do të lehtësonte ndihmën institucionale dhe do të përshtaten për fuqizimin ekonomik të këtij grupi shoqëror sesa varësia institucionale.

Deputetet dhe deputetët kanë treguar interes në ndjeshmërinë dhe specifikat e këtij problemi, si dhe gatishmërinë për të zbatuar rekomandimet nga “Një mundet!” nëpërmjet disa masave. Në këtë drejtim, çështja e mospërputhjes midis donatorëve dhe buxheteve të shtetit në zbatimin e masave lidhur me grupet e margjinalizuara mbeti në mesin e deputetëve.

Nga Ministria për Punë Social thonë se me Ligjin e ri për mbrojtje sociale edhe këto familje do të përfshihen me rregulloren e re, nëpërmjet të ardhurave minimale financiare.