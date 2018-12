Kryeministri, Zoran Zaev tha se me zbatimin e Marrëveshjes së Prespës vendi do ta ndryshojë emrin, por do ta ketë të garantuar identitetin dhe gjuhën maqedonase. Në debatin për ndryshimet kushtetuese në Shtip, Zaev theksoi se askush më nuk do t’ua kontestojë maqedonasve të drejtën për vetë-përcaktim, njofton Alsat M.

Për eksperten e drejtësisë, Margarita Caca Nikollovska dhe ish ambasadorin, Gjorgji Spasov marrëveshja është e dobishme për të dy vendet dhe rrjedhimisht edhe ndryshimet kushtetuese janë të arsyeshme.

Debat për draft-amendamentet kushtetuese është zhvilluar edhe në Tetovë.