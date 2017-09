Deklarata e habitshme/ Burri plagos rëndë gruan, vëllai i saj: Këto janë gjëra që ndodhin…

Familjarët e gruas që u sulmua me thikë nga bashkëshorti në Roskovec teksa tregojnë se motra e tyre keqtrajtohej vazhdimisht, ndihen te turperuar dhe nuk guxojne te ngrene zerin. Ndërkohë 53 vjeçarja ende nuk e ka kaluar rrezikun.

“Cdo familje ka grindje tani, ca te bejme. Ajo qe ndodhi ndodhi, do ta vuajme ne” -thote vellai i gruas qe po lufton ne reaminacion me plaget qe mori pas goditjeve me thike nga i shoqi.

Ngjarja ndodhi në Roskovec ku Shefit Hatillari, 56 vjec, goditi disa herë me thikë bashkëshorten e tij Liljanën. Fqinjë të familjes treguan se bashkëshortët kishin konflikte të vazhdueshme.

56 vjecari ishte konsumues i rregullt i pijeve alkolike cka mendohet se është bërë shkak edhe për sherrin e një dite më parë. policia e ka arrestuar 56 vjecarin i cili nesër pritet të njihet me masën e sigurisë në gjykatë. / ABCNEWS