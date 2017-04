Deklaratë skandaloze: “PDK shihet si parti me njerëz që kanë zbrit prej malit në shehër”(Video)

Analisti i përhershëm i emisionit Driton Selmanaj duke folur për inkuadrimin e gjeneratave të reja në politikë tha se PDK-ja shihet si parti e cila sjellë njerëz të rinjë të cilët siç i quajti ai të jenë pak pak sinonim i një mendësije të prishtinalive.

“PDK-ja shifet si një parti që kanë ardh disa njerëz prej fshatnave kanë zbrit prej malit në shehër në Prishtinë këtu dhe po dojnë me bo politikë, e tashti me këngë të Ilir Shaqirit dhe Arif Vladit dhe të tilla po dojnë me mbajtë Prishtinën dhe tash çka hajt të shtijmë edhe do njerëz të rinjë të cilët janë pak sinonim i një mendësije të prishtinalive këtu njëfarë çasje tjetër”, u shpreh Selmanaj.Selmanaj tha se më pas jo ata persona që hynë si vlerë për të ndryshuar partitë politike, por tha se ata asimilohen brenda dy tre muajve përndryshe i “aborton” sistemi.