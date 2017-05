Dekret apo Dorëheqje!

QENAN ALIU

Vendimi për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit hynë në fuqi me ditën e sjelljes. Por shtrohet pyetja ;-

A do ta nënshkruaj Gjorgje Ivanov DEKRETIN për shpalljen e Vendimit në ,,Gazetën zyrtare të RM-së , APO DO TË JAPË DORËHEQJE ?!

Dekretimi i këtij vendimi do të nëkuptonte njohjen dhe pranimin e shumicës parlamentare, që efektuon logjikisht edhe mandatimin e përfaqësuesit të shumicës për mandator .

Ivanov është me kartën e fundit në dorë për obstrukcionin e tij ose me alternativën e vetme të Dorëheqjes !

q/a