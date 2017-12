Delegacion shtetëror i Maqedonisë në varrimin e mbretit rumun Mihaili i Parë

Një delegacion shtetëror i Maqedonisë, i kryesuar nga kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi sot do të marrë pjesë në varrimin e mbretit Mihaili i Parë në republikën e Rumanisë. Në delegacion do të jetë edhe zëvendëskryetari i Qeverisë së republikës së Maqedonisë i angazhuar për çështje ekonomike dhe për koordinim me resorët ekonomik, Koço Angjushev. Mbreti Mihaili i Parë vdiq në Zvicër më 5 dhjetor. Ceremonia e varrimit do të fillojë nga Pallati mbretëror me meshë në orët e mëngjesit, ndërsa varrimi do të bëhet vonë pasdite. Në Rumani është shpallur ditë zie treditore pas vdekjes së mbretit Mihaili i Parë.