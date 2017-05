Një delegacion nga Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-ve po viziton Kosovën, ku do të takohet me zyrtarë qeveritarë dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile.

Kongresmeni Bob Goodlatte nga Virginia, kryesues i Dhomës së Përfaqësuesve për Gjyqësorin, do ta udhëheq delegacionin.

Ata do të takohen me kryeministrin në dorëheqje, Isa Mustafa dhe ministrin e Punëve të Jashtme në dorëheqje, Enver Hoxhaj.