Demë Shehu i Grupit të Kumanovës “selam” tradhtarëve: Ku në dreq do ta gjeni vendin?

Postimi i Demë Shehut në facebook:

Me datën 28 Nëntor të vitit 2014 në zemrën e Shqipërisë “JUNIK”, në varrimin e Nënës së Dëshmorit të Atdheut Fadil Maloku, Begu Mirsadi, Unë dhe 3 shokë të tjerë patëm dhënë një besë:

28 Nëntorin e vitit 2015-të, ta festojm në Kryeqytetin Shpirtror të Shqipëtarëve në Shkup, pasi të kishim rikthyer 16.800 km katror brenda Hartës sè Shqipërisë Natyrale!

Ky ishte qëllimi ynë dhe i bashkëluftëtarëve tanë që ranè Heroikisht me datën 9 maj!

Bashkimin e trojeve Ilire-Arbrore-Shqiptare nuk ka fuqi që mund ta ndal, edhe Zoti e don këtë!

Motra dhe Vëllezër qëllimi i ynë ishte madhor.Do vij dita ku do ju tregoj për çdo hollësi.

Kam një pyetje për dyftyrshat, për sabotuesit, për ata që silleshin aty dhe ditën kritike ikën na lan vet dhe për zogjët e shkinave: Ku në dreq do ta bëni vendin? Hijet tona do t’u ndjekin ku do që të veni ju Kalbësira!

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut, Zoti e bekoftë UÇK-në, Shqipërinë dhe SHBA-të!