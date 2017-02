Demë Shehu zbulon detaje të reja për rastin “Kumanova”

Demë Shehu njëri prej të akuzuarve në rastin “Kumanova”, në seancën e sotme gjyqësore ka zbuluar detaje të reja rreth organizimit të grupit nga rasti i Gushincës deri më datën e 9 majit në Kumanovë. Shehu ka folur edhe për kontaktet e Mirsad Ndrecajt dhe Beg Rizajt me shumë të përfolurin Shenasi Memedi nga Agjencioni për kundërzbulim në Maqedoni, raporton gazeta Lajm.

“E kam parë si iniciativë të shëndoshë, askush nuk më ka thirrur vet jam kyçur. Diku në mes të muajit prill Begu më ka thirrur në kafe në Prizren. Pastaj ka ardhur Mirsadi dhe kemi bërë muhabet. Më vonë jemi nisur për në Prishtinë, ndërkohë jemi ndalur diku ku duhej të vinin shokë nga Maqedonia. Aty erdhi Shenasi Memedi. Kur erdhi ai, unë me një shokë- ishte Valdet Zekaj, shkuam në Prishtinë. Begu dhe Mirsadi erdhën pas 3-4 orëve. Begu dhe Mirsadi cdoherë që vinin në Maqedoni e kanë shfrytëzuar Shenasi Memeditn. Ai donte të bëhej zëvendës ministër i MPB-së, ndërkaq Begi dhe Mirsadi njihnin shumë politikanë në MAqedoni. Ali Ahmeti u ka thënë në një rast se nuk e bën zëvendës ministër sepse Shenasiu ka rrahur nëna shqiptare. Kështu më ka thënë Begu”, ka dëshmuar Demë Shehu.

“Në një moment Ejup Alimi e ka thirrë Begun dhe i ka thënë të mos hyjë në Maqedoni se ka shumë njësi speciale. Begu i ka thënë se “Ato jam ka i pres”.

Jemi nisur në këmbë më 20 prill, dikur ora 1-2 e natës kemi mbërri në Gushincë. Aksionin e ka udhëhequr Begu. Policët kanë gënjyer se i kemi zhvesh dhe keqtrajtuar. Ata s’kanë qenë as të veshur, i kemi kapur në pizhame. Unë i kam neutralizu, Begu dhe Valdeti kanë bërtitur UÇK, njërit i ka ra kallashnikovi, se këta dy e kanë zërin e fortë dhe policët janë shtri në tokë. Nuk i kemi rrahur, ka pasur vetëm një mosmarrëveshje, Begu s’mundi ta kuptojë njërin mendoi se ai donë të çohet dhe e ka goditur pas shpine. Erdhi dikush me xhip mori armatimin dhe s’di ku e ka dërguar. Kemi qëndruar aty diku 15-20 minuta. Pastaj shkuam në Brezë në një shtëpi të pabanueshme, kemi pushuar dhe të nesërmen kemi ikur për në Kosovë”, tha mes tjerash Shehu.

Ai dëshmon se më 1-2 maj, kanë hyrë në Bellanoc, kanë flejtur në dy shtëpi të pabanueshme.

“Kemi parë helikopterët që fluturonin mbi ne. Kemi pas mundësi mi qëlluar, se kemi bërë. Ju kam thënë djema nga e dinë se ku jemi?! Ose dikush nga ne është spiun. Më kanë thënë të qetësohem.

Kemi vazhduar më 2-3 maj për në Sllupçan, natën. Pastaj kemi shkuar në Kumanovë, në shtëpinë e një shokut të Mirsadit. Aty kemi ndejt dy –tre netë. Pastaj, s’di si, na kanë bërë trukun, na kanë shty në shtëpinë e Fadil Fejzullahut. As vetja s’më dhimbset sa më dhimbset Fadil Fejzullahut. Më vjen keq për Fadilin. Më vjen keq se na u imponuam te ai. Aty u bë si hotel.

Më 6 maj duhet të mbahej konferencë në amfiteatrin e Fakultetit në Kumanovë. Duhej të merrnin pjesë 11 intelektualë nga fusha të ndryshme.

Më 7 maj, Zekaj i ka thënë Begut dhe Mirsadit se duhet të largohemi nga lagjja. Më 7/8 maj. Një djalë i lagjes ka ardhur ka treguar se kazermat janë mbushur me ushtri dhe se stacioni është full me polici, si asnjëherë më parë. Unë i kam lutur të ikim, sepse po vjen era kurth. Me mua janë solidarizuar Valdet Zekaj dhe Sami Ukshini. Begi më tha “çka je çu peshë”, ndërkaq Mirsadi më tha se vec dojnë me na largu prej këtu dhe se duhet ta presim njëherë Malishevën.. Pastaj erdh Malisheva, shkoi në një shtëpi dhe të nesërmen më 9 maj u zgjuam nga krismat. Mendova se serbët kanë hyrë për të na masakruar. Unë kam kërkuar që të mos dorëzohemi derisa nuk vjen OSBE. MPB ka dëgjuar bisedat tona dhe e kanë ditur se nuk kemi armatim të rëndë”, rrëfen rastin Shehu.

Sipas tij, Gordana Jankullovska dhe Sasho Mijallkov, shefat e shefave në Maqedoni jo veç që kanë orkestruar masakrën, por këta janë gjakpirësa të shqiptarëve. Këto janë gjithçka vec jo njerëz.

“Qeveria e kalume me pas dashur të jetojë në harmoni nuk kishte prodhuar problem.Begun dhe Mirsadin i kam pasur shokë shpirti edhe 1 mijë vjet me jetuar kisha shku pas tyre”, mbaroi dëshminë Shehu, duke u përgjigjur në pyetjet e avokatit mbrojtës Naser Raufi.

Vitin e kaluar në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë, një grup i armatosur është përleshur me forcat e sigurisë të Maqedonisë. Nga rasti në fjalë, u vranë 8 policë nga njësitet speciale dhe nga njësitet e veçanta të MPB-së, ndërkaq 4 të tjerë u plagosën. Ndërkaq, humbën jetën edhe 10 pjesëtar të grupit të armatosur.