Demiri: Do ta “rrënojmë” edhe Pelisterin

Skuadra e Shkupit pas barazimit (0-0) në fundjavë kundër Renovës në Tetovë, në fushë të vet do të takohet me Pelisterin e Manastirit. Husein Demiri iu bënë thirrje tifozëve që të vijnë në numër sa më të madh në mënyrë që t’i përkrahin drejt një fitoreje të re.

“Kampionati nga java në javë po bëhet shumë interesant por edhe i vështirë. Jemi në një fazë kur luajmë dy ndeshje në javë dhe kuptohet që lodhja mundë të jetë prezent. Por sigurisht se nuk kemi kohë për të gjetur arsyetim, pasi na prêt dueli i radhës ndaj Pelisterit që tani më është në krizë rezultatesh. Ne kemi ndeshjen e fundit para tifozëve tanë në Çair sa i përket fazës së parë dhe më pas do të jemi mysafir në tri ndeshje të ardhshme. Besoj se kemi forcë të mjaftueshme për të marrë dhe fitoren e radhës dhe fundin e fazës së parë ta presim më të qetë në mesin e ekipeve më të mira. Do të bëjmë apel deri te tifozët tanë që të jenë në numër sa më të madh, pasi ata si zakonisht na frymëzojnë edhe më shumë drejt sukseseve dhe fitoreve të reja. Gëzon fakti se të gjithë futbollistët janë në formë dhe te të gjithë ekziston dëshira për suksese të reja”, është shprehur futbolliti i Shkupit, Husein Demiri.

Ndeshja FC Shkupi – KF Pelisteri luhet të mërkurën me fillim në orën 15:30 në stadiumin e Çairit në Shkup. Në këtë përballje drejtësinë do ta ndajë Stojançe Tërpçevski nga Kavadari me ndihmësit e tij nga Shkupi, Igor Shirilov, Nikolla Bozhinovski dhe Petar Mantev ndihmës i katërt nga Negotina. Delegat është Xhevdet Dalipi nga Kërçova, ndërsa kontrollor Branko Manojlloski nga Tetova.

Ndeshjet, java e tetë

(e mërkurë, ora 15:30)

Shkëndija-Renova

Rabotnicki-Sileks

Shkupi-Pelister

Pobeda-Skopje

A.Pandev-Vardar (e shtyrë)

Renditja:Shkëndija 19, A.Pandev 14, Vardar 13, Shkupi 11, Sileks 9, Pelister 8, Renova 6, Rabotnicki 5, Pobeda 5, Skopje 3 pikë.