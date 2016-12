Demiri: Jam i lumtur që do jem pjesë e Vardarit, për mua është një sfidë e re

“Jam i kënaqur që do të jem pjesë e Vardarit. Kjo për mua është një sfidë e re dhe shpresoj se do ti realizojmë synimet e ekipit. Ambiciet janë të qarta, dhe ato janë titulli i dyfishtë, ndërsa pas asaj të bëjmë sukses në arenën ndërkombëtare. Mezi pres fillimin e përgatitjeve ku pres të jemi të gatshëm maksimalisht për sezonin pranveror. Me një pjesë të madhe të futbollistëve të Vardarit njihem dhe mendoj se nuk do të kem problem për tu adaptuar”, deklaroi për faqen zyrtare të klubit kuqezi, Besir Demiri. Kujtojmë, 22-vjeçari në të kaluarën ka luajtur për Shkupin, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e Shkëndijës