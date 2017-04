Demiri:Vardari, në Çair për tre pikë

Skuadra e Vardarit, të dielën, luan si mysafir i Shkupit në Çair, në derbin e javës së 28-të të ligës së parë.

Ishlojtari i Shkupit, Besir Demiri pret fitore për skuadrën e tij.

“Edhe në këtë ndeshje shkojmë për fitore. Me triumf të ri do të përforcohemi në tabelë dhe do ruanim diferencën e pikëve që e kemi arritur deri tani. E vlerësojmë kundërshtarin dhe e dimë se nuk do të jetë lehtë, mirëpo jemi të gatshëm të japim maksimumin për të rrëmbyer tre pikët nga kjo ndeshje. Shpresoj të vazhdojmë serinë e fitoreve. Atmosfera në ekip është shumë e mirë, dhe shpresoj se kjo do të kontribuuoj që të marrim tre pikë edhe të dielën”, deklaroi Demiri për faqen e klubit.

Ndeshja Shkupi-Vardari fillon prej orës 16:00, kurse refer kryesor do të jetë Dejan Jakimovski./lajm