Çun Lajçi

Tetova e 22 dhjetorit të 2018-tës sikur po ngrinte acarit, andaj marrë ia kishte të gjitha mjegullat Sharrit, e ishte mbështjellë aq fortë n’atë mjegullimë, sa unë artisti i fjalës që po zbrisja Jazhincës tëposhtë n’autobusin me pak udhëtarë, mundohesha ta ktheja n’imagjinatë atë dhjetorin e 1968-tës dhe tetovarët me plisa e xhamadana.

– Seç hijeshi kishin more Zot!

Mundohesha, e mjegulla s’me linte t’i zhdaravisja kujtimet. Shikimin ma kishte turbullua malli për ata djelmoshat e 50–të viteve të shkueme që natën mbushë e kishin qytetin me flamuj t’kuq e dukej se shqiponjat dykrenare po fluturonin mbi çatitë e shtëpiave t’gurta e të drujta të qytetit yrrnek t’Prizerenit.

Atë dhjetorë, unë Çuni ( jo artist por lahutarë ), e kisha pas fatin t’knojsha ndër shqiptarët e atyne trevave dhe n’kthim, n’grykën e Kaçanikut, milicia e ndaloi autobusin me të cilin po udhëtojsha bashkë me Ansamblin Shota, tue na mbajt deri n’mengjes.

Para gjysem shekulli, Tetovën e gjeta të mbeshtjellun kuq e zi me plot djelmoça kapuça bardhë e tirq me gajtana, por jo me mjegulla si sot, që disa pleq, demostrues t’asaj kohe, veshun allafranga, ia kishin mësy Universitetit të Tetovës, akademisë solemne që po mbahej n’kujtim t’shokëve e demostratave tetovare e ’68-tës.

– Sa mall pashë n’fytyrat e tyne o perendi!

– Sa rrudha kishin rreth syve që loti lotin s’ua priste!

Ata, sot, po e kujtojshin zjarmin e zemrave të tyne rinore t’atij gjysëm shekulli për trojet e lira shqiptare, n’Tetovën jorgan mjegullash!

Kujtojshin shokët që tani kanë mbet histori dhe mezi flisnin nga malli!

Unë vetëm ish Sekretarin e Teatrit tim e njofta, atë Sali Salihun që iku nga andej për t’i shmangë gjurmët, e falë Azem shkrelit u punësua n’Teatrin Krahinuer t’asaj kohe.

Secili foli pak sepse nostalgjia për kohën e shokët ua shtrengonte grykat e zemrat!

Unë fola, mbase pakëz ma shumë, sepse dekani i Filozofikut, Dr. Ibish Kadriu m’kishte thirrë t’flisja për Ta e për kohën e Tyne, me artin e vargut tim!

-” Ne ishim sa deshtëm e sa na deshti edhe Zoti. Alban, Dardan, Ilir, tokë e qiell sa t’thuesh, por kurrë boll për kapuçin e fjalën” u thashë.

– Tokën që gjithmonë t’pakët e patëm ia falem shkaut e u vramë me vllaun e hijët tona i nemëm tue i pre edhe rrajtë!

Dhe derdhën lot demostruesit e gjashtëdhjetë e tetës, këta çunat-pleq!

Lavdi dëshmorve tha n’fillim e n’fund, Vullneti Ahmeti, Rektori!



