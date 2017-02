Dëmshpërblimet e masës së parburgimit kanë dëmtuar buxhetin e Maqedonisë për 21 milionë denarë

Buxheti i Maqedonisë, në këto 5 vitet e fundit ka pësuar dëm material për 21 milionë denarë. Kjo u bë e ditur sot, nga hulumtuesit e Shoqatës “Svedok”, njofton Portalb.mk.

“Se sa njerëz kanë qenë në masë paraburgimi nuk mund të dihet numri i saktë për shkak se nuk lejohet qasje në institucionet shtetërore. Në kemi analizuar të dhëna nga 56 gjyqe, për më shumë se 80 persona. Se sa mjete janë shfrytëzuar nga buxheti i shtetit, ne atë e kemi analizuar në sajë të asaj se sa kushton dëmshpërblimi për një ditë paraburgimi. Nga vitet paraprake është vërtetuar se janë tërhequr më shumë se 10 milion denarë nga buxheti i shtetit për këtë çështje, kurse deri në vitin 2016, kompensimi i dëmeve nga masa e paraburgimit kanë arritur deri në 21 milion denarë. Potencojmë se bëhet fjalë për kompensim të dëmeve për ato qytetarë të cilët kanë parashtruar kërkesë për dëmshpërblim. Por gjithmon duhet të merret parasysh edhe dëmet që bëhen në aspekt të kohës së shpenzuar përderisa janë marrë me këtë proces, dëmtimeve psiqike dhe sociale. ”, u shpreh Neda Zdraveva profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justiniani I” njëherit edhe pjesëmarrëse në hulumtim.

Ndryshe prej kësaj, një tjetër pjesmarrëse në hulumtim shpreh se është e nevojshme që qytetarët të dijnë se ekziston një kompensim i tillë.

“Ky hulumtim bëhet më qëllim që qytetarët të jenë në dijeni në lidhje me mundësinë e shfrytëzimit të buxhetit shtetëror për dëmshpërblim të masës së paraburgimit me vendim “i pafajshëm”. Kemi hulumtuar se ka një numër të caktuar të rasteve për kompensim të dëmeve nga periudha e paraburgimit të paraparë me ligjin për procedurë penale. Statistika ka nxjerrë në pah se ka raste kur masa e paraburgimit ka zgjatë më shumë se 90 ditë por nuk është bërë kompensim i dëmeve nga ajo masë. Kemi vërtetuar se kompensimi për një ditë paraburgimi në Maqedoni kushton prej 40- 50 euro, por kjo ndryshon varësisht se cili gjyqtar vendos”, tha Gordana Buzharovska, pjesmarrëse në hulumtim.