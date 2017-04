Dëmtimi i Murray një enigmë: Nuk e di kur rikthehem

Andy Murray mund të mungojë në fushat e tenisit më gjatë nga sa ishte parashikuar. Dëmtimi i tij në bërrylin e djathtë duket një enigmë për momentin, pasi tenisti britanik mund ta shtyjë sërish rikthimin në fushë. Fillimisht u përfol se Murray do të jetë gati për turnetë në fushat me dhè që nisin në Europë në fund të prillit, por ndoshta mund të ketë një shtyrje të mëtejshme. Britaniku nuk luajti gjatë fundjavës së kaluar në Kupën Davis me kombëtaren britanike dhe gjatë një interviste të fundit u shpreh se do të marrë gjithë kohën e nevojshme për t’u rikuperuar nga dëmtimi.Tenisti britanik Andy MurrayMediat britanike shtojnë se Murray nuk do të jetë në turneun e Montekarlos. “Përshëndetje fansa, kohët e fundit jam përgatitur mirë dhe po rikuperoj gradualisht nga dëmtimi në bërryl, por nuk dua të shpejtohem në rikthimin tim në fushë. Shpresoj që së shpejti të kem mundësi të zhvilloj një ndeshje zyrtare të plotë, por nuk di të them një datë të saktë se kur do të luaj sërish. Po mundohem të rikuperoj për turneun e Montekarlos, por shpresoj të jem gati në turnetë Masters të Madridit dhe Romës. Ju falënderoj për mesazhet e inkurajimit”, u shpreh Murray, që gjithsesi nuk e vë në diskutim praninë e tij në grand slemin e Roland Garros./telesport.al