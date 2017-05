Dënohet kandidatja për prokurore, kishte falsifikuar certifikatën e njohjes së gjuhës angleze

Në lidhje me aferën e falsifikimit të dokumentacioneve që u zbulua nga Tv Telma, një kandidate për prokurore të re është dënuar me tre muaj dënim me kusht për falsifikim dokumentacioni.

Ky është rasti i parë i dënimit nga ky skandal në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik. Kandidatja e dënuar ka sjellë certifikatë të falsifikuar të njohjes së gjuhës angleze të nivelit B2, parakushti për të aplikuar në konkursin e pranimit të 60 prokurorëve të rinj.

Kandidatja nuk do të hyjë në burg, nëse në vitin e ardhshëm nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.