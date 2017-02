Dënohet polici, përfitoi ‘shërbime gratis’ nga prostituta

Një pjesëtar i policisë së qytetit të Cyrihut është kapur në një veprim shumë të pazakonshëm: ai ka marrë përfitime nga një prostitutë në këmbim të mos denoncimit të saj. Në periudhën nga viti 2010 deri në vitin 2013 ai ka pasur një marrëdhënie me prostitutën duke këmbyer dhurata dhe seks gratis.

Në procesin gjyqësor që është përmbyllur sot, në Gjykatën e Qarkut në Cyrih, tashmë ish polici është dënuar me një dënim me para me kusht prej 100 njësish ditore nga 100 franga, me kohë provuese prej dy vitesh. Po ashtu ai është dënuar edhe me një gjobë prej 1000 frangash, por kësaj here jo me kusht!

Akuza ka kërkuar gjobë dhe dënim me para për ish policin ndërkohë që për avokatin e tij ai ishte plotësisht i pafajshëm. Ky i fundit madje ka kërkuar jo vetëm shpallje të pafajësisë por edhe kompensim prej 20 mijë frangash për të akuzuarin.

Vendimi nuk është ende i plotfuqishëm. Avokati ka paralajmëruar ankesë.