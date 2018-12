Sot për vizitë në Parlamenin e Republikës së Maqedonisë do të qëndroi euro-deputeti Stelios Kullogllu dhe fituesja e çmimit Nobël për paqe në vitin 2015, Videt Buçamaui, informon Zhurnal.

Euro-deputeti Kullogllu dhe Buçamaui do të realizoi takim me kryeparlamentarin Talat Xhaferi, me koordinatorët e grupeve parlamentare, ndërsa do të ketë takim edhe me grupin e pavarur të deputetëve, të cilët për shkak të votimit pro-ndryshimeve Kushtetuese u përjashtuan nga partia amë VMRO-DPMNE.