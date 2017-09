Deputeti aktual i PDSH-së, kandidat për Tetovën në zgjedhjet e 15 tetorit

Partia Demokratike Shqiptare – dega Tetovë mbajti kuvendin e saj dhe për kandidat të komunës së Tetovës për zgjedhjet e 15 tetorit zgjodhi Bardhyl Dautin, kurse për bartës liste Adnan Bilallin, njofton kjo parti.

“Beteja e jonë politike për rikthimin e Partisë Demokratike Shqiptare në pushtet në qytetin e Tetovës ka të bëjë në rend të parë me çështjen kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë dhe normalisht se kjo betejë do të jetë e vështirë, shumë e rëndë dhe e mundimshme… Prej sot ju kisha apeluar të gjithëve që të kemi një angazhim serioz dhe besoni se jemi shumë afër të rikthimit të situatës. Shumë qytetarë që i kam komunikuar ditët e fundit dhe javët e fundit mezi presin mundësinë për një shpresë të re, që vazhdon të jetë kandidatura e profesor Bardhylit. Sigurisht që njerëzit e vërtetë janë ata që nuk hynë nëpër kandidatura, ata që bëjnë kompromise dhe ata si Bardhyli që kur i japim një detyrë tjetër e lëshon njërin post. Po, Bardhyli sigurisht që do tju bëj apel edhe konkurentëve tjerë që kështu të veprojnë edhe pse ata nuk do të veprojnë. Suksese dhe shëndet” tha kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi.