Deputeti Ljuben Arnaudov, i akuzuar për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend, për “Makfaks” thotë se mendon nëse do të dërgojë kërkesë për amnisti. Se si do të veprojë, do të dihet kur do të konsultohet me avokatin e tij.

“Nuk di nëse do të kërkoj amnisti për vete, për këtë do të konsultohem me avokatin”, tha deputeti Arnaudov.

Krsto Mukoski, Ljuben Arnaudov, Sasho Vasilevski, Johan Traçkulovski dhe Ljupço Dimovski janë pesë deputetët të akuzuar për ngjarjet në Kuvend dhe që votuan për sjelljen e Ligjit për amnisti.

Të gjithë të akuzuarit sipas ligjit kanë të drejtë që në afat prej 5 ditësh pas hyrjes së ligjit në fuqi të dërgojnë kërkesa individuale për amnisti, ndërsa vendimin e sjell gjykata me propozim nga Prokuroria./Telegrafi/