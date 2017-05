Deputeti dhe gazetari serb pranon se takoi agjentin Zhivaleviq në fillim të muajit mars

Mirosllav Llazanski është gazetar të cilin mediumet ku ka punuar e përshkruajnë si “komentues i luftrave dhe i politikës”. Nga 2016-ta, ai është edhe deputet në kuvendin e Serbisë , si pjesë e grupit parlamentar të partisë SNS njëherit kryetar i së cilës është Aleksandar Vuçiq. Por që kariera politike dhe ajo gazetareske vazhdojnë ti zhvillohen në mënyrë paralele. Ai është edhe udhëheqës i një emisioni në kanalin shtetëror, shkruan edhe kolumna dhe reportazhe. Nga produktet e tij muajt e fundit të krizën politike të maqedonisë Llazanski mirrej me Maqedoninë, transmeton Lajm.

Llazanski për Krik dhe NovaTv deklaroi se në fillim të muajit mars ishte në Shkup dhe ishte takuar me Zhivealeviqin dhe Stoilkoviqin

“Unë as nuk kam lidhje me shërbimet, dhe nuk jam deputet i shërbimeve, unë isha Maqedoni si një gazetar, e jo si udhëheqës i popullit. Si gazetar i “Politika” dhe si një njeri që bën materilake për radio dhe televizione. Në karierën gazetareske kisha kontakt me shefët e mëdhej të shërbimeve të KGB-së dhe CIA-s, shërbimet e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë” tha ai.

“Shprehia ime është që kur të vi diku në ndonjë shtet të huaj të paraqitem në ambasadën tonë. Zotri Zhivaleviq është i përfaqësues i akredituar për Agjensionionin Informative të Sigurimeve (AIS) “, përfudoni ai