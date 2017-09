Deputeti i LSDM-së nxjerr në rrenë Ahmetin e Selën: Nuk ka Ligj për shqipen para zgjedhjeve lokale

Ligji për gjuhët nuk do të miratohet para zgjedhjeve, pas këtij leximi të parë vijon leximi i dytë, debatet për amendamentet dhe më pas diskutimi publik Ligji për gjuhët nuk do të miratohet para zgjedhjeve, pas këtij leximi të parë vijon leximi i dytë, debatet për amendamentet dhe më pas diskutimi publik. Pse e gjithë kjo fobi të cilën e krijoni, pyeti koordinatori i grupit të deputetëve të LSDM, Tomislav Tuntev, pas replikave në deputetëve opozitar . Përfundimi nga ky presion të cilin e bëni është i njohur dhe kjo kjo është vetëm për shkak të qëllimeve parazgjedhore, të gjithë partitë opozitare mbledhin pikë politike ndaj këtij Ligji në prag të zgjedhjeve lokale. Deputetja Vladanka Aviroviq, pas fjalimit të Tuntev doli me propozim se nëse ai mendon se replikat e VMRO janë fushatë parazgjedhore Propozim Ligjin ta tërheqin nga rend i ditës menjëherë . Edhe pse mendon se VMRODPMNE këtu në Kuvend realizon fushatë politike Ju nuk do ta tërhiqni ligjin sepse ligji është marrëveshje politike ndërmjet BDI dhe LSD dhe ju “nuk mund të ekzistoni”.