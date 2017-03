Deputeti i partisë së kancelares Merkel: Fatkeqësisht konfliktet janë akoma të mundshme në Ballkan, ja pse nuk i kuptoj serbët

azeta kulturore gjermane “Die Zeit” ka kryer një intervistë me deputetin nga radhët e partisë së Angela Merkel (CDU), David McAllister, ku kanë diskutuar kryesisht për problemet e zgjerimit dhe Ballkanit perëndimor.

ZEIT ONLINE: BE akoma kërkon integrimin e Ballkanit perëndimor në BE. Kjo nuk është mjaft popullore. Si mund të arsyetoheni përpara qytetarëve se këto shtete duhet të anëtarësohen në BE?

David McAllister: Momentalisht nuk bëhet fjalë që do ketë anëtarësime të reja, por në të njëjtën kohë duhet të potencohet se shtetet e Ballkanit perëndimor – Serbia, Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia, Kosova dhe Bosnja – trajtohen tërësisht si vende europiane. Ne kemi mjaft interesa për një Ballkan politikisht dhe ekonomikisht të pavarur. Për për një anëtarësim të shteteve në BE duhet të përpiqen të plotësojnë dhe zbatojnë gjithë reformat e kërkuara. Deri atëherë për të gjitha shtetet ka një rrugë të gjatë.

ZEIT ONLINE: Në kohët e fundit janë paraqitur shenja krize në rajon. Si e shikoni këtë?

McAllister: Situata në vendet e Ballkanit perëndimor është shumë e komplikuar. Në Maqedoni përpara pak kohësh nisën hetime të rënda për skandale korruptive. Vendimi i fundit i presidentit Ivanov, për të mos mandatuar koalicionin shumicë, është mjaft brengosëse dhe shqetësuese. Në Bosnjë kemi akoma tensione mes boshnjakëve, kroatëve dhe serbëve dhe roli i reformimit atje duket mjaft i vështirë. Në Shqipëri opozita ka bllokuar parlamentin. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës janë në ngërç. Në Malin e Zi gjatë ditës së mbajtjes së zgjedhjeve u parandalua një Grusht shteti. Ka shumë pika të pazgjidhura në rajon. Por ka edhe lajme të mira. Reformat e rëndësishme kalojnë, ekonomia rritet dhe iniciativat për bashkëpunim rajonal merren seriozisht.

ZEIT ONLINE: A e ka lënë pas dore BE-ja Ballkanin?

McAllister: Nuk mendoj. Komisioni Europian ashtu si Parlamenti i BE çdo vit shkruan raporte për progresin e shteteve të Ballkanit perëndimor. Në të njëjtën kohë gjatë 2007 deri në 2014 kemi mbështetur rajonin përmes fondeve IPA deri në 5.1 miliardë euro. BE ndërmjetëson ku është e nevojshme. Së fundi kancelarja Merkel ka krijuar të ashtuquajturin Proces i Berlinit, i cili ka si shtimin e bashkëpunimit multilateral në fushat e qarkullimit rrugor, furnizimin me energji elektrike dhe shkëmbimin e të rinjve. Për shkak të shtimit të konflikteve dhe krizave të shumta ndërkombëtare, Ballkani perëndimor në vitet e fundit nuk ka qenë në qendër të politikës së jashtme europiane.

ZEIT ONLINE: A mund të humbet Ballkani perëndimor nga BE?

McAllister: Nuk bëhet fjalë për të “fituar” ose “humbur” Ballkanin. Ky lloj mendimi nuk është politike e BE. Njerëzit e atjeshëm kërkojnë të ardhme stabile dhe paqësore. Me BE kjo është e mundur.

ZEIT ONLINE: Si e shikoni rolin e Rusisë në rajon?

McAllister: Rusia ka shtuar fuqishëm ndikimin në rajon. Ka fushata dezinformuese dhe zona të caktuara, për të ushtruar rolin e saj të ndikimit. BE gjatë intervalit 2007 deri 2014 ka financuar në Serbi 1.3 miliardë euro, por anketat flasin se shumica e serbëve e shohin Rusinë si mbështetësin kryesor. Kjo përshtypje e tyre nuk vjen nga rastësia.

ZEIT ONLINE: Mendoni se është i mundur rikthimi i viteve 90-ta, kur rajoni u përfshi nga luftërat?

McAllister: Fatkeqësisht mendoj se konfliktet e dhunshme janë akoma të mundshme në rajon. Në Ballkan mundet një shkëndijë e vogël të ndezë një luftë të madhe.

ZEIT ONLINE: Nëse ju besoni për anëtarësimin e këtyre vendeve, në cilin vit mund të ndodhë kjo?

McAllister: Kjo nuk është serioze dhe suksesi i anëtarësimit nuk mund të kufizohet me datë, por me plotësimin e kushteve. Procesi i anëtarësimit nuk është sprint por një maratonë. Vendet e Ballkanit perëndimor kanë akoma një rrugë të gjatë përpara vetes. Ata kanë nevojë për mbështetjen tonë./Bota sot