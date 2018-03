Deputeti i Vetëvendosjes: Ky ligj nuk e zyrtarizon gjuhën shqipe në Maqedoni, BDI fajtore kryesore (Video-Intervista e Plotë)

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, nuk pajtohet se me ndryshimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtarizohet gjuha shqipe në Maqedoni. Ai vlerëson se me këtë Ligj statusi i gjuhës shqipe në Maqedoni as nuk i afrohet statusit të gjuhës serbe në Kosovë, ku serbët janë 4 për qind. Intervistën e tij të plotë për Gazetën Lajm dhe Lajm Tv mund ta përcillni në videon më poshtë.