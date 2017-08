Deputetit të VV-së ia shajnë nënën. Habit përgjigjja e tij në fcb! (FOTO)

Deputeti i Kosovës Fisnik Ismaili i ka habitur të gjithë me reagimin e tij në rrjetin social Facebook, pasi një komentues e ka ofenduar duke i përmendur dhe nënën. Ti Fisnik pederri, ti po lypshe me ta Shkerdhy Nanen, o lahper”, i shkruan komentuesi. Mirëpo, ajo që deputeti ka bërë ka qenë me të vërtetë epike. Ai ka realizuar një foto të nënës së tij me gishtin e mesit dhe e ka postuar në Facebook duke shkruar: Ai momenti kur një dashamirë i SHIK-ut të shan me nanë, e ty të qëllon nana afër. KLIKONI me poshte per ta pare pergjigjen e deputetit Fisnik Ismaili: