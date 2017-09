“Der Spiegel”: Mbi këtë vend ka frikë Ballkani, Maqedonia pas krizës

Maqedonia ishte fëmija problematik i Ballkanit – vetëm se tani qeveria e re kërkon të

demokratizojë vendin. Është një detyrë e vështirë që gjithmonë duhet të përllogaritet me

shtetin fqinj Greqinë, shkruan fillimisht “Der Spiegel”.

Kriza qeveritare e Maqedonisë – kjo nuk vlen më. Me ish shefin qeveritar Nikola Gruevski, që

kontrolloi shtetin nga 2006 deri në mes të këtij viti, Maqedonia gjithmonë e më shumë

shkonte drejt autoritarizmit dhe nacionalizmit. Falsifikime zgjedhore, afera korruptive dhe

skenare për konflikte etnike mes maqedonasve dhe shqiptarëve ishin disa nga dukuritë e

krizës së rëndë shtetërore në tre vitet e fundit – dhe shumë herë konflikte të dhunshme,

përcjell botasot.info.

Sipas autorit Keno Verseck, i cili ka intervistuar ministrin e jashtëm Nikola Dimitrov, qeveria e

re në 100 ditët e ardhshme ka arritur me një tempo elitë të reformojë vendin.

“Pritjet dhe shpresat e shoqërisë maqedonase janë shumë të larta,” tha ministri i jashtëm

Nikola Dimitrov gjatë bisedës me SPIEGEL ONLINE. “Ne kemi fituar shansën e dytë, për të

krijuar një shtet të vërtetë të demokracisë europiane. Këtë mundësi duhet ta shfrytëzojmë.”

Kryeministri Zoran Zaev ka detyra të vështira dhe atë:

Të zgjidh konfliktet me shtetet fqinje

Të zgjidh me drejtësi kërkesat e shqiptarëve

Të mbrohet nga sulmet e nacionalistëve maqedonas

Të gjejë rrugëdalje nga mizerja ekonomike dhe sociale

Më pas media gjermane thekson se problemi bazë i zhvillimit të Maqedonisë si shtet është

konteksti i emrit me Greqinë, që daton nga pavarësia në 1991. Pasi Maqedonia është

“hipotekuar” nga një provincë veriore greke, për këtë ndërkombëtarisht Maqedonia shpesh

paraqitet me emrin provizor FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia.

Ky konflikt ka mundësuar bllokimin e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO dhe avancimin në

bisedimet me BE. Qeveria e Gruevskit filloi ndërtimin arkitektonik të Shkupit, sipa një arti

antik të Disneyland dhe si një sulm frontal kundër Greqisë.

Ministri i jashtëm grek Kotzias vizitoi në mes të javës së kaluar Shkupin dhe kjo tregon se

qeveria e ardhshme është e gatshme për kompromis. “Por nga ne nuk mund të pritet që të

japim shpirtin dhe dinjitetin tonë,” tha ministri i jashtëm maqedonas Dimitrov, duke

nënkuptuar se ata do mbesin maqedonas. “Është mjaft e rrezikshme të bllokohet një vend, siç

po ndodh me Maqedoninë.”

Përndryshe Zaevi me një tempo rekord ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me

Bullgarinë dhe në të ardhmen pritet edhe takim i dy kabineteve qeveritare mes Maqedonisë

dhe Shqipërisë.

Megjithatë kompromisi më i vështirë është me Greqinë dhe për zgjidhjen e këtij konteksti nuk

është optimist as politologu grek, Ioannis Armakolas Universiteti i “Makedonien” në Selanik.

Ai kujton rastin kur ekipi i të rinjve grek në hendboll, refuzuan të luanin me koleget e tyre në

Shkup, pasi në fanellat e tyre shkruante “Macedonia”. Në Athinë kjo u duartrokit dhe

presidenti grek Prokopis Pavlopoulos i emërtoi vajzat greke si heroina./Bota sot