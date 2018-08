Deralla: Nuk mund të ketë 1.8 milion votues, dhe të kemi 1.6 milion banorë

Në prag të referendumit që duhet të mbahet më 30 shtator, Maqedonia prap po ballafaqohet me të njejtin problem sikurse në gjitha ciklet e kaluara zgjedhore, transmeton Zhurnal. Votues fantom dhe persona të vdekur prap ishin në Listën zgjedhore ndërsa lista e papastruar mund të ketë ndikim negativ në referendumin e ardhshëm, thotë Xhabir Deralla nga “Civil” për javoren Fokus.

“Numri i fantomëve dhe të vdekurve në listën zgjedhore nuk dihet, me shumë mundësi edhe nuk mund të dihet duke pasur parasysh gjendjen e keqe të këtij dokumenti. Kur do të dihet ai numër, do të jemi në gjysmë të rrugës dhe ta pastrojmë Listën zgjedhore. Përndryshe shumë nga problemet e Listës zgjedhore CIVIL me vite i ka alarmuar”, ka theksuar Deralla.

Deralla thotë se sipas ekspertëve relevant, Maqedonia nuk ka më shumë se 1.6 milion banorë, ndërsa numri i votuesve rezulton të jetë 1.8 milion.

“Lista zgjedhore, kështu e papastruar, natyrisht se mund të ketë ndikim negativ ndaj kualitetit të proceseve zgjedhore, por edhe në këtë rast ndaj referendumit të ardhshëm. Shihni vetëm numrin e votuesve – mbi 1.8 milion. Vlersimet e ekspertëve relevant thonë se në Maqedoni nuk ka më shumë se 1.6 milion banorë, përfshirë këtu edhe foshnjet të sapolindur”, thotë mes tjerash Xhabir Deralla.