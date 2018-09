Deralla për referendumin: Vëzhguesit të jenë neutral, të paanshëm dhe objektiv (VIDEO)

“Vëzhguesit e OJQ CIVIL janë mikesha dhe miq të këtij procesi. Ata janë bashkëpunëtor dhe duhet ta mbështesin procesin dhe, sigurisht, duhet të jenë neutral, të paanshëm dhe objektiv”, kështu ka deklaruar sot, kryetari i Qendrës për Liri “CIVIL”, Xhabir Deralla, në lidhje me referendumin, që do të mbahet më 30 shtator në Maqedoni, transmeton Portalb.mk.

Deralla ka njoftuar se aktivitetet vëzhguese të “CIVIL” do të nisin në ora 06:00 të mëngjesit, në Qendrën Press-Analitike, në Hotel Park – Shkup, dhe do të mbarojnë në mesnatë, me konferenca për media dhe debate prej ekspertësh.

“Duke filluar nga ora 6 e mëngjesit, deri në mesnatë, OJQ CIVIL, në qendrën pess-analitike në Hotelin Park në Shkup do ta monitorojë procesin e referendumit, nga ku do të dërgojë kumtesa dhe do të mbajë konferencë për media gjatë tërë ditës. Konferencat për media do të nisin kah ora 10:00 e mëngjesit”, tha Deralla.