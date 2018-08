Derbi në fillim të sezonit, Shkëndija-Vardar

Në hapësirat e Federatës së Futbollit të Maqedonisë sot është hedhur shorti për ndeshjet e sezonit të ri garues në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë.

Shorti deshi që kampionatin e ri të sezonit 2018-2019, të hapin kampioni actual, Shkëndija kundër nënkampionit, ekipit të Vardarit nga Shkupi.

Vëmendje të madhe në xhiron e parë pos derbit të madh Shkëndija–Vardari, tërheq edhe ndeshja mes Rabotniçkit dhe Renovës, ndërsa ekipi i Shkupit në transfert do të përballet me Sieksin në Kratovë.

Pobeda e Prilepi në ndeshjen e parë është nikoqire e Bellasicës, ndërsa Akademija Pandev do të përballet me Makedonija Gj.P. Fillimi i kampionatit, i cili do të zhvillohet me sistemin katër rrethor, dy në pjesën vjeshtore dhe dy në pranverore, fillon me 13 gusht me fillim në orën 17:00, ndërsa pjesa vjeshtore e kampionatit do të përfundon me ndeshjet e xhiros së 18 që do të luhen më 2 dhjetor me fillim në orën 13:00. Në javën e parë të kampionatit të ri takohen: Shkëndija – Vardari, Rabotniçki – Renova, Sileksi – Shkupi, Pobeda – Bellasica dhe Akademija Pandev – Makedonija Gj.P

Komisari i garave Vasko Dojçinovski bëri të njohur se shorti për ndeshjet e Kupës dhe Ligës së dytë në dy grupet do të bëhet në fillim të javës së ardhshme.