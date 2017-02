Mbrojtësi i trofeut të kupës së Gjermanisë, Bayern Munich do të takohet me Schalken në ndeshjen më të rëndësishme të çerekfinaleve. Dortmund do të përballet me skuadrën që bëri sensacion, Lotte. Në dy takimet tjera do të ndeshen: Eintracht Frankfurt-Arminia Bielfeld dhe Hamburger-Borussia M’gladbach. Ndeshjet e para do të luhen me 28 shkurt dhe 1 mars, kurse finalja do të zhvillohet në Berlin.