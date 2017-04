Derbi shqiptar në Çair pa fitues (VIDEO)

Derbi shqiptar ka përfunduar pa fitues. Shkupi dhe Shkëndija janë ndalur në barazim 1-1 në ndeshjen kryesore të javës së 30-të në ligën e parë. Shkëndija e para kaloi në epërsi me golin që e shënoi Ferhan Hasani në minutën e 18-të për rezultatin 0-1. Po ky lojtar pati edhe një mundësi tjetër, por transferzalja ishte aleate e vendasve.

Në pjesën e dytë Shkupi ishte më ofensivë dhe loja e tyre dha sukses në minutën e 65-të kur Bunjamin Shabani shënoi për 1-1. Deri në fund të takimit nuk pati ndryshime në rezultat dhe ekipet u desh të kënaqen me ndarjen e pikëve. Kujtojmë se kjo ishte ndeshja e katërt mes tyre, dy pëballje kanë përfunduar pa gola, ndërsa një ndeshje e ka fituar Shkupi me rezultat 0-1. Pas kësaj jave Shkëndija mbetet në vendin e dytë me 59 pikë, kurse Shkupi i shtati me 33 pikë./lajm

Rezultatet, java e 30-të

Shkupi-Shkëndija 1-1

Renova-Rabotnicki 1-1

Vardari-Pobeda 4-0

Pelisteri-Makedonija GJP 3-1

Sileksi-Bregallnica 3-2

Renditja:

1.Vardari 71

2.Shkëndija 59

3.Rabotnicki 48

4.Pelisteri 44

5.Renova 42

6.Sileksi 39

7.Shkupi 33

8.Pobeda 26

9.Bregallnica 20

10.Makedonija GJP 19