Në hapësirat e FFM-së është tërhequr shorti për ciftet gjysmëfinale në kupën e Maqedonisë.

Shkëndija do të përballet me Renovën, kurse Pelisteri me Akademija Pandev.

Ndeshjet gjysmëfinale do të luhen më 14 mars dhe 4 prill, kurse finalja e madhe me 9 maj./lajm