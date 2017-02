Derbi Vardari-Shkupi, ja për kë do të bëj tifo Jasir Asani

Më 19 shkurt fillon sezoni pranveror në ligën e parë të Maqedonisë në futboll, dhe që në javën e parë do të ketë një përballje mes Shkupit dhe Vardarit.

Jasir Asani nuk do të jetë në teren në këtë derbi, për shkak se marrëveshja e huazimit që kanë klubet në fjalë nuk lejon në gjë e tillë.

“Nuk e di si do të ndjehem. Jam anëtar i Shkupit dhe normalisht kam dëshir që ekipi ku luaj cdo herë të fitoj, por gjithashtu jam fëmijë i Vardarit, dhe kjo s’është punë e vogël, që do të thotë se në këtë ndeshje kam arsye të bëj tifo për dy ekipet. Megjithatë, meqë luaj për Shkupin le të fitoj Shkupi, kurse në ndeshjet tjera do të mbështes Vardarin”, ka thënë Asani për sportiven maqedonase “Makedonski sport”, përcjell “Lajm”.